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Во время матча Лиги чемпионов ограбили дом игрока ПСЖ

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Камерунского форварда ПСЖ ограбили на 600 тысяч евро.
Эрик Шупо-Мотинг
Эрик Шупо-Мотинг
Getty Images

Во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Ливерпулем ограбили дом форварда парижан Эрика Шупо-Мотинга.

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Как сообщает Get French Football News, неизвестные пробрались в дом через окно и вынесли из жилища футболиста ювелирные украшения и другие предметы на общую сумму в размере 600 тысяч евро.

Полиция уже начала расследование, однако пока нет ни одного подозреваемого. Также отмечается, что в доме Шупо-Мотинга было найдено множество рождественских подарков, которые воры не тронули.

Отметим, что ПСЖ выиграл у Ливерпуля со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес украсила дом в Турине в преддверии Рождества.

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Теги: Эрик Шупо-Мотинг, ПСЖ, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол, вне игры, ограбление, дом
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