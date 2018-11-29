Неймар и Алвес зажгли в раздевалке ПСЖ после победы над Ливерпулем
Футболисты синхронно исполнили танцевальные движения.
ПСЖ на своем поле обыграл Ливерпуль со счетом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, благодаря чему сумел занять второе место в группе.
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После поединка футболисты парижского клуба бурно праздновали победу, а Неймар и Дани Алвес порадовали одноклубников танцем, который, вероятно, отрепетировали заранее.
Видео с танцем появилось в Stories на страничке Неймара в Instagram, и быстро разлетелось в Сети.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева потроллила бразильского форварда ПСЖ Неймара.
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