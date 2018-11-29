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Неймар и Алвес зажгли в раздевалке ПСЖ после победы над Ливерпулем

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Футболисты синхронно исполнили танцевальные движения.
Игроки ПСЖ радуются победе над Ливерпулем в матче ЛЧ
Игроки ПСЖ радуются победе над Ливерпулем в матче ЛЧ
instagram.com/danialves/

ПСЖ на своем поле обыграл Ливерпуль со счетом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, благодаря чему сумел занять второе место в группе.

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После поединка футболисты парижского клуба бурно праздновали победу, а Неймар и Дани Алвес порадовали одноклубников танцем, который, вероятно, отрепетировали заранее.

Видео с танцем появилось в Stories на страничке Неймара в Instagram, и быстро разлетелось в Сети.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева потроллила бразильского форварда ПСЖ Неймара.

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Теги: Неймар, Дани Алвес, футбол, Лига Чемпионов, вне игры, видео, танец, прикол
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