Мбаппе: Мы доказали, что можем быть настоящими мужчинами

Юный форвард ПСЖ прокомментировал победу команды в матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.

ПСЖ выиграл у Ливерпуля в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1. Эмоциями от этого поединка поделился 19-летний нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе.

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"Мы пока не выиграли группу, нам еще нужно сыграть так же интенсивно с Црвеной Звездой. Вообще, не выйти из группы после такой победы над Ливерпулем будет катастрофой. Сейчас мы чувствуем облегчение и радость.

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Мы показали себя в таком сложном матче, и доказали, что можем быть настоящими мужчинами. Мы вышли на поле уверенными в себе и своей силе, и справились. Теперь нужно завершить работу в Белграде", - приводит слова Мбаппе Goal.com

Смотрите также видео голов и обзор матча ПСЖ - Ливерпуль. Отметим, что благодаря этой победе парижане заняли второе место в группе C. Положение команд в турнирных таблицах Лиги чемпионов можно посмотреть здесь.

Отметим, что после этого поединка российская фигуристка Елизавета Туктамышева потроллила звездного форварда ПСЖ Неймара.