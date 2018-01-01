Каррагер: Смотреть на Неймара противно

Легендарный экс-футболист раскритиковал Неймара и его партнеров по команде за симуляции в матче с Ливерпулем.

Экс-игрок Ливерпуля Джейми Каррагер, ныне являющийся футбольным экспертом, раскритиковал игру ПСЖ в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против “красных“.

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“Было неприятно наблюдать симуляции со стороны игроков ПСЖ. Неймар начал падать еще в первом тайме. Он - один из лучших игроков мира, но смотреть на его падения противно. Если он и дальше будет так поступать, то все запомнят лишь его отвратительное поведение.

Все это оставляет неприятный привкус от просмотра матча. У меня нет никакой симпатии к игрокам парижского клуба.

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Даже капитан ПСЖ Тиаго Силва симулировал, закрывая руками лицо. Это очень сильная команда, которой не нужно прибегать к подобным вещам. Футболистам ПСЖ должно быть стыдно, ведь обычно себя так ведут в детском саду“, - приводит слова Каррагера Viasport.

Напомним, ПСЖ одолел Ливерпуль со счетом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, практически гарантировав себе выход в плей-офф. Смотрите также видео голов матча ПСЖ - Ливерпуль.