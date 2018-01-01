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Клопп: Поведение игроков ПСЖ - неспортивное

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Немецкий специалист раскритиковал французов за симуляции.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что в матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные проиграли ПСЖ (2:1), парижане откровенно тянули время.

“Нельзя давать желтые карточки за все подряд. Сперва ты валяешься, как будто умираешь, а через минуту поднимаешься. Это не спортивное поведение. Это не футбол.

Я не говорю, что ПСЖ не заслужил победу. Я просто хочу, чтобы подобных вещей в футболе не было. 

Даже Гомес получил желтую карточку, хотя он самый милый парень на планете“, - цитирует Клоппа The Telegraph.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Юрген Клопп, Ливерпуль, ПСЖ
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Источник: www.telegraph.co.uk

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