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Российская фигуристка: За всю карьеру у меня было меньше падений на льду, чем у Неймара в матче с Ливерпулем

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Елизавета Туктамышева потроллила бразильца.
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
sports.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала действия форварда ПСЖ Неймара во время матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (2:1).

“Посмотрела матч ПСЖ - Ливерпуль. За всю карьеру я упала на лед меньше раз, чем Неймар за 90 минут сегодня, - написала Туктамышева на своей странице в Twitter.

 

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Теги: футбол, Неймар, Лига чемпионов, фигурное катание, Елизавета Туктамышева
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Источник: twitter.com

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