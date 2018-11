Российская фигуристка: За всю карьеру у меня было меньше падений на льду, чем у Неймара в матче с Ливерпулем

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала действия форварда ПСЖ Неймара во время матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (2:1).

“Посмотрела матч ПСЖ - Ливерпуль. За всю карьеру я упала на лед меньше раз, чем Неймар за 90 минут сегодня, - написала Туктамышева на своей странице в Twitter.

Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC