Российская фигуристка: За всю карьеру у меня было меньше падений на льду, чем у Неймара в матче с Ливерпулем
Елизавета Туктамышева потроллила бразильца.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала действия форварда ПСЖ Неймара во время матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля (2:1).
“Посмотрела матч ПСЖ - Ливерпуль. За всю карьеру я упала на лед меньше раз, чем Неймар за 90 минут сегодня, - написала Туктамышева на своей странице в Twitter.
Just saw PSG - Liverpool. In my career I’ve fell on ice less times than Neymar in 90 minutes#PSGLFC— Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 28 ноября 2018 г.
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