Тоттенхэм – Интер 1:0 видео гола и обзор матч Лиги чемпионов
В Лондоне состоялся матч групповой стадии ЛЧ между Тоттенхэмом и Интером. Смотрите видео гола и обзор матч Тоттенхэм – Интер.
Вашему вниманию видео гола и обзор матч Тоттенхэм – Интер:
Тоттенхэм – Интер 1:0
Гол: Эриксен, 80
Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко, Уинкс (Дайер, 87) – Ламела (Эриксен, 70), Алли, Моура (Сон, 62) – Кейн
Интер: Ханданович – Д’Амброзио, Де Врей (Миранда, 82), Шкриниар, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кейта, 83), Наингголан (Валеро, 44), Перишич – Икарди
Предупреждения: Алдервейрельд, Ламела, Сон – Де Врей, Валеро
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