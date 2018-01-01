Тоттенхэм – Интер 1:0 видео гола и обзор матч Лиги чемпионов

В Лондоне состоялся матч групповой стадии ЛЧ между Тоттенхэмом и Интером. Смотрите видео гола и обзор матч Тоттенхэм – Интер.