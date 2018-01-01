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Тоттенхэм – Интер 1:0 видео гола и обзор матч Лиги чемпионов

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В Лондоне состоялся матч групповой стадии ЛЧ между Тоттенхэмом и Интером. Смотрите видео гола и обзор матч Тоттенхэм – Интер.

 

Тоттенхэм выиграл у Интер: видео обзор матча
Тоттенхэм выиграл у Интер: видео обзор матча
Getty Images
Лондонский Тоттенхэм минимально переиграл миланскй Интер (1:0) и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Вашему вниманию видео гола и обзор матч Тоттенхэм – Интер:

Тоттенхэм – Интер 1:0
Гол: Эриксен, 80

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко, Уинкс (Дайер, 87) – Ламела (Эриксен, 70), Алли, Моура (Сон, 62) – Кейн

Интер: Ханданович – Д’Амброзио, Де Врей (Миранда, 82), Шкриниар, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кейта, 83), Наингголан (Валеро, 44), Перишич – Икарди

Предупреждения: Алдервейрельд, Ламела, Сон – Де Врей, Валеро

 

 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Интер, обзор матча, видео гола
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Источник: Футбол 1

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