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ПСВ – Барселона 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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После победы над ПСВ каталонцы гарантировали себе первое место в группе. Смотрите видео голов и обзор матча ПСВ – Барселона.

 

ПСВ дома проиграл Барселоне: видео обзор матча
ПСВ дома проиграл Барселоне: видео обзор матча
Getty Images

В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона добыла выездную победу над ПСВ (1:2).

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСВ – Барселона:

ПСВ – Барселона 1:2
Голы: Де Йонг, 83 – Месси, 62, Пике, 70.

ПСВ: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Анхелиньо – Перейро (Мален, 72), Хендрикс (Гутьеррес, 72), Росарио – Бергвейн (Ромеро, 79), Де Йонг, Лосано

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, Видаль – Дембеле (Д. Суарес, 80), Месси, Коутиньо (Малком, 70)

Предупреждения: Хендрикс, Гутьеррес, Де Йонг – Альба, Пике

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Теги: футбол, Лига чемпионов, ПСВ, Барселона, видео голов, обзор матча
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Источник: Футбол 1

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