ПСВ – Барселона 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
После победы над ПСВ каталонцы гарантировали себе первое место в группе. Смотрите видео голов и обзор матча ПСВ – Барселона.
В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона добыла выездную победу над ПСВ (1:2).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСВ – Барселона:
ПСВ – Барселона 1:2
Голы: Де Йонг, 83 – Месси, 62, Пике, 70.
ПСВ: Зут – Думфрис, Виргевер, Швааб, Анхелиньо – Перейро (Мален, 72), Хендрикс (Гутьеррес, 72), Росарио – Бергвейн (Ромеро, 79), Де Йонг, Лосано
Барселона: Тер Штеген – Семеду, Пике, Ленгле, Альба – Ракитич, Бускетс, Видаль – Дембеле (Д. Суарес, 80), Месси, Коутиньо (Малком, 70)
Предупреждения: Хендрикс, Гутьеррес, Де Йонг – Альба, Пике
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