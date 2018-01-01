ПСЖ – Ливерпуль 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
ПСЖ взял реванш у Ливерпуля в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ – Ливерпуль.
В 5 туре группового этапа Лиги чемпионов парижский клуб обыграл мерсисайдев (2:1) и вышел на второе место в группе.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ – Ливерпуль:
ПСЖ – Ливерпуль 2:1
Голы: Бернат, 13, Неймар, 37 – Милнер, 45+1 (с пенальти)
ПСЖ: Буффон – Керер, Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Верратти – Мбаппе (Рабьо, 85), Неймар, Ди Мария (Алвес, 65) – Кавани (Чупо-Мотинг, 65)
Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон – Милнер (Шакири, 77), Хендерсон, Вейналдум (Кейта, 66) – Салах, Фирмино (Старридж, 71), Мане
Предупреждения: Верратти, Неймар – Вейналдум, Гомес, Старридж, ван Дейк, Робертсон, Кейта
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