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Месси побил рекорд Роналду по количеству голов за один клуб в ЛЧ

Комментариев: 1
Аргентинец обновил рекорд.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси обошел нападающего Ювентуса Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов - на его счету 106 голов против 105 у Роналду.

Свой рекордный гол за каталонцев аргентинец забил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанская команда победила ПСВ (2:1).

На данный момент Роналду с 121 голом является лучшим бомбардиром в истории турнира.

 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Лионель Месси, Криштиану Роналду
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  29.11.2018, 08:35
Оценка:  0
гость
Роналду забил 105 за перод с 2009 по 2017 (8 лет), а Месси с 2004 по 2018 (14 лет). Так что пусть тренеруется дальше!
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