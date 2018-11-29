Месси побил рекорд Роналду по количеству голов за один клуб в ЛЧ

Аргентинец обновил рекорд.

Лидер Барселоны Лионель Месси обошел нападающего Ювентуса Криштиану Роналду по количеству голов за один клуб в Лиге чемпионов - на его счету 106 голов против 105 у Роналду.

Свой рекордный гол за каталонцев аргентинец забил в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанская команда победила ПСВ (2:1).

На данный момент Роналду с 121 голом является лучшим бомбардиром в истории турнира.