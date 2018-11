Фалькао не забил ни одного пенальти в Лиге чемпионов

Нападающий Монако Радамель Фалькао не смог забить пенальти в матче группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Футболист вышел на замену во втором сайте, и не смог реализовать пенальти на 83-й минуте.

Для колумбийца это уже третий незабитый пенальти в Лиге чемпионов из трех. До матча с Атлетико игрок не забил в ноябре 2016 года пенальти в ворота Тоттенхэма, а в феврале 2017 - Манчестер Сити.

