ПСЖ выиграл у Ливерпуля в ЛЧ

ПСЖ полностью переиграл гостей из Англии, почти выйдя в плей-офф ЛЧ.

Перед стартом отчетного тура в группе завязалась интересная ситуация - Наполи и Ливерпуль лидировали с 6 очками, на балл меньше у ПСЖ и еще на балл у Црвены Зведы. Было понятно, что победитель матча серьезно повышает шансы на плей-офф, тогда как поражение минимизировало их.

В итоге французский ПСЖ дома обыграл Ливерпуль в Лиге чемпионов и почти гарантировал себе выход в плей-офф. Теперь парижанам надо в последнем туре выиграть в Белграде, чтобы выйти в 1/8 финала, а вот Ливерпуль оказался на третьем месте в таблице и ему теперь необходимо будет дома побеждать Наполи.

ПСЖ активнее начал матч и это давление французов привело к взятию ворот. Мбаппе из пределов штрафной простреливал в центр на Кавани, но Гомес прервал передачу. Правда, неудачно. Мяч отскочил к Бернату, который спокойно пробил в пустой угол метров с десяти.

После этого ПСЖ отдал инициативу соперника, играя на контратаках и эти выпады были намного острее позиционных атак британцев. Одна из таких контратак завершилась голом. Неймар на своей половине начал разгонять атаку, Мбаппе слева ворвался в чужую штрафную и прострелил на Кавани, который с пары метров расстреливал Алиссона. Бразилец парировал этот удар, но мяч оказался у Неймара, который не промахнулся.

Ливерпуль выглядел блекло в атаке, но сумел сократить отставание. Мане слева ворвался в штрафную, где его скосил Ди Мария. К мячу подошел Милнер и не промахнулся.

Второй тайм прошел при полном контроле мяча Ливерпулем, но без моментов. Скорее ПСЖ мог увеличивать преимущество, но с ударом Маркиньоса головой впритык справился Алиссон, он же отразил удар Неймара со штрафного уже в компенсированное время.

ПСЖ - Ливерпуль 2:1

Голы: Бернат, 13, Неймар, 37 — Милнер, 45+1 (с пенальти)

ПСЖ: Буффон — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Маркиньос, Верратти — Мбаппе (Рабьо, 85), Неймар, Ди Мария (Алвес, 65) — Кавани (Чупо-Мотинг, 65)

Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Шакири, 77), Хендерсон, Вейналдум (Кейта, 66) — Салах, Фирмино (Старридж, 71), Мане

Предупреждения: Верратти, Неймар — Вейналдум, Гомес, Старридж, ван Дейк, Робертсон, Кейта