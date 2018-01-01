Тоттенхэм минимально победил Интер

В Лондоне завершился матч групповой стадии между Тоттенхэмом и Интером.

Тоттенхэм добыл домашнюю победу на легендарном Уэмбли над Интером в поединке пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Хозяева поля, как и ожидалось, начали встречу активнее. Это и неудивительно, поскольку англичан устраивала только победа. “Черно-синие“, в свою очередь“, неплохо действовали вторым номером, ожидая свой шанс на контратаку.

Однако первый тайм не оказался богат на опасные моменты. Вспоминается лишь два эпизода, первый из которых был у Лукаса, но бразилец после хорошей комбинации “шпор“ пробил прямо в руки Хандановичу, а второй – у Уинкса, когда воспитанник Тоттенхэма угодил из-за пределов штрафной площади в перекладину.

Вторая половина матча проходила по похожему сценарию – лондонцы больше атаковали, а Интер, наоборот, – оборонялся.

Первого гола болельщикам пришлось ждать 80 минут. Очередной натиск подопечных Почеттино завершился точным ударом вышедшего на замену Эриксена. Датчанин получил идеальную передачу от Алли, после чего ему оставалось лишь не промахнуться, с чем он отлично и справился. Как оказалось позже – это был единственный мяч в поединке.

Таким образом, Тоттенхэм заработал важных три очка, сохранил шансы на выход из группы и возможность сыграть весной в ЛЧ. После пяти игр у “шпор“ с Интером одинаковое количество очков – по семь. Но итальянцы расположились ниже из-за худшего показателя личных встреч.

В заключительном туре Тоттенхэм сыграет с немотивированной Барселоной, которая уже гарантировала первое место в квартете, а Интер примет ПСВ.

Тоттенхэм – Интер 1:0

Гол: Эриксен, 80

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрельд, Вертонген, Дэвис — Сиссоко, Уинкс (Дайер, 87) – Ламела (Эриксен, 70), Алли, Моура (Сон, 62) – Кейн

Интер: Ханданович – Д’Амброзио, Де Врей (Миранда, 82), Шкриниар, Асамоа – Весино, Брозович – Политано (Кейта, 83), Наингголан (Валеро, 44), Перишич – Икарди

Предупреждения: Алдервейрельд, Ламела, Сон – Де Врей, Валеро