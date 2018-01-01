Коноплянка начнет матч с Порту в стартовом составе

Украинец впервые за месяц выйдет в основе немецкого клуба.

Футболист Шальке Евгений Коноплянка выйдет в старте на матч Лиги чемпионов с Порту.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Последний раз Коноплянка выходил в стартовом составе своей команды в матче Кубка Германии против Кельна, 31 октября.