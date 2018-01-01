Коноплянка начнет матч с Порту в стартовом составе
Украинец впервые за месяц выйдет в основе немецкого клуба.
Футболист Шальке Евгений Коноплянка выйдет в старте на матч Лиги чемпионов с Порту.
Unsere 🆑-Anfangsformation für das Match beim @FCPorto❗️ @ChampionsLeague #FCPS04 #S04 pic.twitter.com/vVnw1wTWrY— FC Schalke 04 (@s04) 28 ноября 2018 г.
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Последний раз Коноплянка выходил в стартовом составе своей команды в матче Кубка Германии против Кельна, 31 октября.
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