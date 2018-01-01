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Коноплянка начнет матч с Порту в стартовом составе

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Украинец впервые за месяц выйдет в основе немецкого клуба.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Футболист Шальке Евгений Коноплянка выйдет в старте на матч Лиги чемпионов с Порту.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. 

Последний раз Коноплянка выходил в стартовом составе своей команды в матче Кубка Германии против Кельна, 31 октября.

 

 

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шальке, Лига чемпионов
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Источник: twiter.com

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