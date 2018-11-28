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Моуринью: Быть тренером сложнее, чем сидеть перед телевизором

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Поругалец ответил хейтерам.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо после матча 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против Янг Бойз ответил тем, кто его критикует.

“Быть тренером намного сложнее, чем сидеть перед телевизором и тыкать в гаджеты. За 16 лет я 14 раз выходил из группы в Лиге чемпионов, дважды участвовал в Лиге Европы и побеждал. Это информация для моих поклонников и любителей статистики“, - цитирует португальского специалиста Sky Sports.

Напомним, что вчера, 27 ноября, МЮ одержал минимальную победу над Янг Бойз (1:0), обеспечив себе выход в 1/8 финала.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, Янг Бойз
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Источник: skysports.com

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Комментариев (1)
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RAPITOSIK    28.11.2018, 17:34
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RAPITOSIK
ты не представляешь как сложно смотреть на твой футбол
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