Роналду установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Португалец выиграл 100-й матч в самом престижном еврокубковом турнире.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.

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Туринский клуб минимально обыграл Валенсию в матче 5-го тура группового этапа турнира. Благодаря этому Роналду стал первым в истории футболистом, который со своими командами одержал 100 побед в Лиге чемпионов.

Отметим, что именно португалец сделал голевую передачу, которая принесла туринцам победу. Смотрите также видео гола и обзор матча Ювентус - Валенсия:

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду установил новый рекорд в истории туринского клуба, а также стал первым футболистом, который забил 400 голов в пяти лучших лигах мира.