Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Комментариев: 0
Португалец выиграл 100-й матч в самом престижном еврокубковом турнире.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальное достижение в Лиге чемпионов.

Читай также: В Америке поступили в продажу рождественские свитера с изображением Роналду

Туринский клуб минимально обыграл Валенсию в матче 5-го тура группового этапа турнира. Благодаря этому Роналду стал первым в истории футболистом, который со своими командами одержал 100 побед в Лиге чемпионов.

Отметим, что именно португалец сделал голевую передачу, которая принесла туринцам победу. Смотрите также видео гола и обзор матча Ювентус - Валенсия:

Ранее сообщалось, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду установил новый рекорд в истории туринского клуба, а также стал первым футболистом, который забил 400 голов в пяти лучших лигах мира.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Валенсия, Лига Чемпионов, рекорд, достижение, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь