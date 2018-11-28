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Президент Лиона: Не знаю, полетим ли мы в Украину на матч с Шахтером

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В Лионе обеспокоены введением военного положения в Украине.
Жан-Мишель Ола
Жан-Мишель Ола
Фк Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов должен принять Лион. Матч должен пройти в Харькове, однако теперь проведение встречи под угрозой из-за введения военного положения в Украине.

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Матч лондонского Арсенала в Украине перенесли из одного города в другой. В то же время мы не знаем, полетим ли мы в Украину с учетом политической ситуации в стране. Трудно найти самолет. Считаю, что УЕФА должен принять решение“, – приводит слова президента Лиона Жан-Мишеля Ола Actu Foot.

Напомним, накануне донецкий Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма, сохранив шансы на еврокубковую весну. Лион же в матче с Манчестер Сити сыграл в результативную ничью (2:2).

Отметим, что ФФУ прокомментировало проведение футбольных матчей в областях с военным положением.

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Теги: Лион, Лига Чемпионов, Шахтер Донецк, футбол, вне игры, военное положение
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.11.2018, 14:35
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Спасибо порошенко за то, что футбол в Харькове вряд ли увидим. Опять Киев или львов?
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