Президент Лиона: Не знаю, полетим ли мы в Украину на матч с Шахтером
Донецкий Шахтер в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов должен принять Лион. Матч должен пройти в Харькове, однако теперь проведение встречи под угрозой из-за введения военного положения в Украине.
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“Матч лондонского Арсенала в Украине перенесли из одного города в другой. В то же время мы не знаем, полетим ли мы в Украину с учетом политической ситуации в стране. Трудно найти самолет. Считаю, что УЕФА должен принять решение“, – приводит слова президента Лиона Жан-Мишеля Ола Actu Foot.
Напомним, накануне донецкий Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма, сохранив шансы на еврокубковую весну. Лион же в матче с Манчестер Сити сыграл в результативную ничью (2:2).
Отметим, что ФФУ прокомментировало проведение футбольных матчей в областях с военным положением.
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