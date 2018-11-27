Бавария - Бенфика 5:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Бавария разгромила Бенфику в матче Лиги чемпионов.

Бавария - Бенфика: видео голов и обзор матча Getty Images

Бавария на своем поле сумела порадовать болельщиков, завоевав крупную победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Бенфики.

Таким образом, немцы сумели прервать неудачную серию выступлений и, возможно, сохранить работу главному тренеру команды Нико Ковачу.

Вашему вниманию видео голов Бавария - Бенфика:

Бавария – Бенфика 5:1

Голы: Роббен, 13, 30, Левандовски, 36, 51, Рибери, 76 – Фернандеш, 46.



Бавария: Нойер – Рафинья, Боатенг, Зюле, Алаба – Мюллер (Ен, 81), Киммих, Горецка – Роббен (Санчеш, 72), Левандовски, Рибери (Вагнер, 77).



Бенфика: Влаходимос – Алмейда, Конти, Диаш, Гримальдо – Пицци (Фернандеш, 46), Фейса (Семеду, 76), Габриэл – Силва, Жонас (Сеферович, 59), Серви.

Предупреждения: Роббен, Рибери – Семеду.