Тайсон получил оценку 9,9 от WhoScored за матч с Хоффенхаймом

Капитан Шахтера стал лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

Полузащитник Шахтера Тайсон получил самую высокую оценку от известного статистического портала WhoScored за матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

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Капитан “горняков“ забил 2 гола и отдал голевую передачу. За игру Тайсон 4 раза ударил по воротам, совершил 40 точных передач (85% от общего числа) и 2 успешные обводки. За эти заслуги бразилец получил высокую оценку - 9,9.

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На втором месте оказался Исмаили с оценкой 8,6. Левый защитник отметился голом и ассистом. Третьим стал Жуниор Мораес, получивший 7,4 балла. А вот худшим игроком Шахтера стал Тарас Степаненко, получивший желтую карточку. Его оценка - 5,9.

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Лучшим в составе Хоффенхайма стал Стивен Цубер, он отметился голом и получил оценку 7,9. Худшим игроком матча с общей оценкой 5,0 признан нападающий немцев Адам Салаи, который заработал две желтые карточки и был удален с поля.

Напомним, что Шахтер в тяжелом матче вырвал важную победу у Хоффенхайма, поднявшись на третье место в квартете F и сохранив шансы на выход в плей-офф.

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