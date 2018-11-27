Рома - Реал Мадрид 0:2 видео голов и обзор матча ЛЧ

Реал в гостях расправился с Ромой в матче Лиги чемпионов.

Рома - Реал: видео голов и обзор матча ЛЧ Getty Images

Рома на своем поле не сумела ничего противопоставить мадридскому Реалу, пропустив два безответных гола в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф, а победа "сливочных" позволила команде занять первое место в группе.

Смотрите видео голов матча Рома - Реал Мадрид:

Рома – Реал 0:2

Голы: Бэйл, 47, Васкес, 59

Рома: Ольсен – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Кристанте, Нзонзи (Чорич, 64) – Ундер, Дзаньоло (Карсдорп, 69), Эль Шаарави (Клюйверт, 22) – Шик

Реал: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Модрич (Вальверде, 80), Кроос, Льоренте – Васкес, Бензема (Диас, 77), Бэйл (Асенсио, 84)

Предупреждения: Дзаньоло – Модрич, Варан