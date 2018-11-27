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Шахтер впервые выиграл в Германии в Лиге чемпионов

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"Горняки" добыли историческую победу в Германии, обыграв Хоффенхайм в матче Лиги чемпионов.
Шахтер обыграл Хоффенхайм в Германии
Шахтер обыграл Хоффенхайм в Германии
Фк Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер сумел вырвать победу у Хоффенхайма в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа позволила “горнякам“ сохранить шансы на плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице группы F.

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Кроме того, эта победа стала исторической для донецкого клуба, так как Шахтер впервые сумел выиграть у команды из Германии на ее поле в рамках Лиги чемпионов.

В предыдущих играх против немцев “горняки“ разгромно проигрывали, сумев забить лишь 1 матч:

Боруссия Д — Шахтер 3:1
Боруссия Д — Шахтер 3:0
Байер — Шахтер 4:0
Бавария — Шахтер 7:0. 

Отметим, что для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо в заключительном матче группового этапа обыграть Лион, который сейчас находится на второй строчке в квартете F.

Вашему вниманию также видео голов матча Хоффенхайм - Шахтер.

Читайте также комментарии игроков украинского клуба после важной победы над Хоффенхаймом.

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Теги: Шахтер Донецк, Хоффенхайм, Лига Чемпионов, футбол
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