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Лион - Манчестер Сити 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Лион и Манчестер Сити не сумели выявить сильнейшего в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Лион и Манчестер Сити не сумели определить сильнейшего
Лион и Манчестер Сити не сумели определить сильнейшего
Getty Images

Французский Лион принимал английский Манчестер Сити в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Гости рассчитывали отомстить за сенсационное поражение на Этихаде, однако вместо этого команде пришлось дважды сравнивать счет, чтобы добиться хотя бы ничейного результата.

Смотрите видео голов и обзор матча Лион – Манчестер Сити:

Лион – Манчестер Сити 2:2
Голы: Корне, 55, 81 – Ляпорт, 63, Агуэро, 83

Лион: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Рафаэль (Тете, 74), Ндомбеле, Ауар, Менди – Корне (Терье, 89), Депай, Фекир (Траоре, 84)

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Марез, Фернандиньо, Д. Силва – Сане (Делф, 71), Агуэро (Фоден, 90+1), Стерлинг

Предупреждения: Менди – Фернандиньо, Стерлинг. 

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Теги: Лион, Манчестер Сити, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча
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