Игроки Шахтера пообещали до конца бороться за плей-офф Лиги чемпионов.

Тайсон:

Я не люблю проигрывать, не люблю играть вничью. Это эмоции, которые просто зашкаливают в моей голове. Поэтому я зашел в раздевалку и сказал: "Ребята, давайте играть так, как в начале первого тайма". Мои партнеры услышали меня, это самое главное, мы уважаем друг друга.

Верю в свою команду до самого конца, мы здесь не просто так. Доверяю всем игрокам, тренерскому штабу, абсолютно всем людям, которые работают с нами. Мы готовы к матчу против Лиона. Сейчас у нас остается один матч на домашней арене, на поле которого мы можем пройти в 1/8 финала.

Исмаили:

Прекрасно понимаем, что еще ничего не выиграли, не заработали. Отмечать победу? Ничем не отмечаем, ничего не пьем, впереди еще очень сложная игра, поэтому рано что-то отмечать.

Хоффенхайм — команда, которая играет в другом тактическом стиле, они располагают большое количество игроков у нашей линии обороны, не всегда просто этому противостоять, даже при пятерых защитниках. Но сегодня мы смогли добиться немного другого результата, не как в домашнем матче. У нас еще есть шанс, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Думаю, на поле чувствуется моя уверенность. Очень рад, что могу помогать команде, отдавая голевые передачи. Конечно, мне больше нравится атаковать.

Давид Хочолава:

Мы говорили, что в Хоффенхайм мы приехали только побеждать. И надо было с первых минут это стремление доказывать. Думаю, что сперва у нас это получилось. Но потом... Не знаю, мы в Лиге чемпионов очень много пропускаем. Хочу поблагодарить всю команду за то, что дожали, не останавливались все 95 минут. Думаю, болельщикам очень понравилась эта игра.

Новая тактика сегодня очень хорошо сработала. Были многие моменты, где мы перекрывали зоны и они просто за спину били мячи. Удаление в составе Хоффенхайма? Им было нечего терять, даже учитывая удаление. Они не остановились, не сели в оборону. Вместо пятерых игроков стало атаковать четверо. Думаю, ничего не изменилось.

Шансы на выход в плей-офф ЛЧ? Все в наших руках. Главное, уже с Лионом выходить и выигрывать.

Сергей Кривцов:

Этим и прекрасна Лига чемпионов, что никто не закрывается. Обе команды хотели победить в решающем матче, а в итоге получилась красивая игра. Мы поменяли тактику, посмотрев прошлый поединок с Хоффенхаймом, действовали экспериментальной схемой в три защитника. Считаю, такая тактика полностью себя оправдала. Да, мы пропустили два мяча на ровном месте, но все равно победили.

Игра после удаления? Началась какая-то неразбериха, они стали прессинговать и создавать моменты, но в итоге мы разобрались и вырвали победу. Изначально знали, что шесть очков в оставшихся двух поединках гарантируют нам выход в плей-офф, и эта задача не снимается. Будем бороться, чтобы попасть в следующий раунд.

Олег Данченко:

Первый матч в Лиге чемпионов – самый лучший день для любого футболиста. Здесь великолепный уровень игры, и я ощутил это на себе. Очень тяжело, но очень интересно. Счастлив дебютировать, еще и с таким результатом.

Команда победила, мы все довольны. Что касается новой схемы, то работали над ней на тренировках. Нам указывали на ошибки, меняли футболистов. Думаю, все хорошо получилось. Победили тактически и благодаря индивидуальной игре Тайсона, который забил два отличных мяча.

По материалам Football.ua и канала Футбол.