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Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

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Определилась половина участников стадии 1/8 финала ЛЧ.
Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

После первых восьми матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8-й финала сыграют следующие команды: Барселона, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Это означает, что определилась ровно половина команд, которая сыграет в следующей стадии.  

Фактически, из групп E-H известны семь участников плей-офф. Оставшуюся восьмую путевку в очном противостоянии разыграют Шахтер и Лион.

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Теги: Лига Чемпионов
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