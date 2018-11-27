Стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Определилась половина участников стадии 1/8 финала ЛЧ.

После первых восьми матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8-й финала сыграют следующие команды: Барселона, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Это означает, что определилась ровно половина команд, которая сыграет в следующей стадии.

Фактически, из групп E-H известны семь участников плей-офф. Оставшуюся восьмую путевку в очном противостоянии разыграют Шахтер и Лион.