Хоффенхайм - Шахтер 2:3 видео голов и обзор матча

Подопечные Фонсеки добыли волевую победу над немцами.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм принимал донецкий Шахтер. Для чемпиона Украины эта встреча была последней возможностью зацепиться за плей-офф. “Горняки” бодро начали, забив два быстрых мяча, однако позволили сопернику отыграться. Тем не менее, в концовке второго тайма Шахтер играл в большинстве и воспользовался этим преимуществом.

Вашему вниманию представлен видеообзор этого поединка.

Хоффенхайм – Шахтер 2:3

Голы: 0:1 – 13 Исмаили, 0:2 – 15 Тайсон, 1:2 – 17 Крамарич, 2:2 – 40 Цубер, 2:3 – 90 Тайсон

Шахтер: Пятов, Данченко, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Тайсон, Степаненко, Коваленко, Мораес.

Запасные: Болбат, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Дентиньо, Кайоде, Бутко, Шевченко.

Хоффенхайм: Бауманн, Шульц, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт, Кадержабек, Цубер, Демирбай, Крамарич, Салаи, Бельфодиль.

Запасные: Нелсон, Бренет, Пош, Кобель, Грифо, Битенкур, Гриллич.