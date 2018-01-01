Шахтер обыграл на выезде Хоффенхайм

В Зинсхайме завершилась встреча 5-го тура групповой стадии ЛЧ между Хоффенхаймом и Шахтером.

Шахтер добыл важную выездную победу над Хоффенхаймом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева, как и ожидалось, начали поединок первым номером – немцы с первых минут активно бежали вперед и демонстрировали высокий прессинг.

Однако счет в матче был открыт нашей командой, когда по левому флангу прорвался Исмаили – бразилец пробил на силу, а голкипер "деревенских" оказался бессилен, поскольку мяч отрикошетил от защитника.

Не успели "сине-белые" прийти в себя, как Тайсон удвоил преимущество. Он вышел на свидание с вратарем и ударил точно в нижний правый угол ворот.

Правда, преимущество в два гола продолжалось недолго – Крамарич сократил разницу, перекинув снаряд через нашего кипера.

А под занавес первого тайма Хоффенхайму удалось сравнять счет. Ошибкой Пятова на выходе воспользовался Цубер.

Во второй половине встрече коллектив из Германии также доминировал. Несмотря на удаление Салаи, подопечные Нагельсманна создали несколько убойных моментов, простив своего соперника.

Сработало известное футбольное правило "не забиваешь ты – забивают тебе". Судьбу матча решил капитан "горняков" – на последних минутах игры Тайсон угодил в штангу, а уже в компенсированное время оформил дубль и принес своей команде надежду на весеннюю Лигу чемпионов.

После пяти сыгранных поединков украинский клуб с 5 набранными очками расположился на 3 месте. Хоффенхайм, в свою очередь, имея в своем активе 2 балла, опустился на дно квартета. Решающий матч Шахтер сыграет дома 12 декабря против Лиона (7 пунктов – 2 позиция).

Хоффенхайм – Шахтер 2:3

Голы: Крамарич, 17, Цубер, 40 – Исмаили 14, Тайсон 15, 90+3

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт (Гриллитч, 84), Шульц (Грифо, 85) – Цубер (Нельсон, 77), Салаи, Демирбай, Крамарич – Бельфодил

Шахтер: Пятов – Данченко (Будко, 90+4), Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Майкон, Степаненко (Патрик, 77), Коваленко (Дентиньо, 85), Тайсон – Мораес

Предупреждения: Салаи, Фогт, Демирбай – Степаненко, Матвиенко, Кривцов, Данченко, Пятов