Реал обыграл Рому, гарантировав себе победу в группе ЛЧ

Мадридский Реал досрочно вышел в первого места в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сути поединок ничего не решал для обеих команд, ведь перед стартовым свистком стало известно, что московский ЦСКА дома проиграл Виктории, а значит Рома и Реал стали недосягаемыми для соперников. Таким образом, эти клубы теперь просто оспаривали первое место в квартете.

В первом тайме, несмотря на лучший контроль мяча, Реал выглядел бледно в атаке и позволял сопернику создавать моменты у ворот Куртуа. Рома могла открывать счет на 34-й минуте, когда во время одной атаки опасно пробивали Фасио, Шик и Коларов, а как не забил с двух метров в компенсированное время Ундер, наверняка, не понял даже он.

Во втором тайме команды заиграли "веселее", в первую очередь благодаря Реалу. Уже на первой минуте Ольсен неудачно выбил мяч, а Фасио головой сделал передачу к своим воротам, где был одинокий Бэйл, который легко воспользовался этим подарком, открыв счет в матче.

Тут же хозяева могли счет сравнять. После навеса слева мяч отскочил к Дзаньоло, который бил с угла вратарской, но попал в соперника. В ответной атаке Бэйл вышел на рандеву с вратарем соперника, но не смог его переиграть.

Впрочем, Реал все же забил второй гол. Модрич сделал передачу в штрафную на Бэйла, валлиец навесил на Бензема, а француз скинул в центр на Васкеса, который в касание пробил в цель.

2:0 и игра фактически сделана – Рома остановилась, не веря в свои силы. Реал мог довести счет до разгромного. После прострела Бэйла с фланга Марсело бил в касание, но Ольсен спас ворота, а спустя несколько минут Бензема не смог оформить дубль в быстрой контратаке, которую сам и разогнал.

Где-то со средины второго тайма, видя отсутствие сопротивления у соперника, остановился и Реал. В оставшееся время, команды просто доигрывали матч.

Рома — Реал 0:2

Голы: Бэйл, 47, Васкес, 59

Рома: Ольсен — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Кристанте, Нзонзи (Чорич, 64) — Ундер, Дзаньоло (Карсдорп, 69), Эль Шаарави (Клюйверт, 22) — Шик

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Вальверде, 80), Кроос, Льоренте — Васкес, Бензема (Диас, 77), Бэйл (Асенсио, 84)

Предупреждения: Дзаньоло — Модрич, Варан