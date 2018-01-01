В Афинах фанатов Аякса закидали файерами

Греки "гостеприимно" приняли голландцев.

Фанаты Аякса пострадали в Греции twitter.com

Перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕКом и амстердамским Аяксом фанаты хозяев устроили массовые беспорядки, в результате которых пострадали болельщики из Голландии.

Греки закидали гостевую трибуну файерами, из-за чего стражи порядка эвакуировали болельщиков с соседнего сектора.

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Аякса.