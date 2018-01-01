В Афинах фанатов Аякса закидали файерами
Греки "гостеприимно" приняли голландцев.
Перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕКом и амстердамским Аяксом фанаты хозяев устроили массовые беспорядки, в результате которых пострадали болельщики из Голландии.
Ajax-supporters worden bekogeld met vuurwerk #aekaja #ajax pic.twitter.com/hBUmTZbBHn— Daniel Schoonenboom (@Schoonenboom) 27 ноября 2018 г.
Греки закидали гостевую трибуну файерами, из-за чего стражи порядка эвакуировали болельщиков с соседнего сектора.
Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Аякса.
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