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В Афинах фанатов Аякса закидали файерами

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Греки "гостеприимно" приняли голландцев.

 

Фанаты Аякса пострадали в Греции
Фанаты Аякса пострадали в Греции
twitter.com

Перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим АЕКом и амстердамским Аяксом фанаты хозяев устроили массовые беспорядки, в результате которых пострадали болельщики из Голландии.

 

Греки закидали гостевую трибуну файерами, из-за чего стражи порядка эвакуировали болельщиков с соседнего сектора.

Матч завершился со счетом 0:2 в пользу Аякса.

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Теги: футбол, Лига Чемпионов, АЕК, Аякс
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Источник: twiter.com

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