Зинченко начнет матч с Лионом в стартовом составе

"Горожане" назвали стартовый состав на поединок Лиги чемпионов.

Стал известен стартовый состав английского Манчестер Сити на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского Лиона. В сегодняшнем матче с первых минут выйдет украинский легионер “горожан“ Александр Зинченко.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Давид Сильва, Марез, Сане, Стерлинг, Серхио Агуэро.

Запасные: Мурич, Данило, Компани, Диаз, Делф, Фоден, Отаменди.

Матч Лион - Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени.