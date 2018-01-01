Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко начнет матч с Лионом в стартовом составе

Комментариев: 0
"Горожане" назвали стартовый состав на поединок Лиги чемпионов.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Стал известен стартовый состав английского Манчестер Сити на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против французского Лиона. В сегодняшнем матче с первых минут выйдет украинский легионер “горожан“ Александр Зинченко.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Ляпорт, Зинченко, Фернандиньо, Давид Сильва, Марез, Сане, Стерлинг, Серхио Агуэро.
Запасные: Мурич, Данило, Компани, Диаз, Делф, Фоден, Отаменди.

Матч Лион - Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Александр Зинченко, Манчестер Сити
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь