Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм – Интер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Тоттенхэм сыграет с Интером 28 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Тоттенхэм – Интер.
Онлайн трансляция матча Тоттенхэм – Интер
Онлайн трансляция матча Тоттенхэм – Интер
Getty Images

Тоттенхэм сыграет дома с Интером в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “шпор“ с коэффициентом 2,1, а на итальянцев – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

После четырех игр Тоттенхэм с 4 набранными баллами занимает третью позицию группы B. Интер, в свою очередь, имеет 7 очков и расположился на втором месте квартета.

Последние игры Тоттенхэма:

24.11.18 (АПЛ) Тоттенхэм – Челси 3:1
10.11.18 (АПЛ) Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:1
06.11.18 (ЛЧ) Тоттенхэм – ПСВ 2:1
03.11.18 (АПЛ) Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:3
31.10.18 (Кубок лиги) Вест Хэм – Тоттенхэм 1:3

Последние игры Интера:

24.11.18 (Серия А) Интер – Фрозиноне 3:0
11.11.18 (Серия А) Аталанта – Интер 4:1
06.11.18 (ЛЧ) Интер – Барселона 1:1
03.11.18 (Серия А) Интер – Дженоа 5:0
29.10.18 (Серия А) Лацио – Интер 0:3

Последние очные встречи:

18.09.18 (ЛЧ) Интер – Тоттенхэм 2:1
05.08.16 (ТОВ) Тоттенхэм – Интер 6:1
14.03.13 (ЛЕ) Интер – Тоттенхэм 4:1
07.03.13 (ЛЕ) Тоттенхэм – Интер 3:0
02.11.10 (ЛЧ) Тоттенхэм – Интер 3:1

Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм – Интер состоится в городе Лондон на стадионе Уэмбли.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 28 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, Интер, Тоттенхэм, онлайн трансляция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь