Тоттенхэм – Интер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
Тоттенхэм сыграет дома с Интером в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “шпор“ с коэффициентом 2,1, а на итальянцев – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.
После четырех игр Тоттенхэм с 4 набранными баллами занимает третью позицию группы B. Интер, в свою очередь, имеет 7 очков и расположился на втором месте квартета.
Последние игры Тоттенхэма:
24.11.18 (АПЛ) Тоттенхэм – Челси 3:1
10.11.18 (АПЛ) Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:1
06.11.18 (ЛЧ) Тоттенхэм – ПСВ 2:1
03.11.18 (АПЛ) Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:3
31.10.18 (Кубок лиги) Вест Хэм – Тоттенхэм 1:3
Последние игры Интера:
24.11.18 (Серия А) Интер – Фрозиноне 3:0
11.11.18 (Серия А) Аталанта – Интер 4:1
06.11.18 (ЛЧ) Интер – Барселона 1:1
03.11.18 (Серия А) Интер – Дженоа 5:0
29.10.18 (Серия А) Лацио – Интер 0:3
Последние очные встречи:
18.09.18 (ЛЧ) Интер – Тоттенхэм 2:1
05.08.16 (ТОВ) Тоттенхэм – Интер 6:1
14.03.13 (ЛЕ) Интер – Тоттенхэм 4:1
07.03.13 (ЛЕ) Тоттенхэм – Интер 3:0
02.11.10 (ЛЧ) Тоттенхэм – Интер 3:1
Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм – Интер состоится в городе Лондон на стадионе Уэмбли.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 28 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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