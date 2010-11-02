Тоттенхэм – Интер: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Тоттенхэм сыграет с Интером 28 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Тоттенхэм – Интер.

Тоттенхэм сыграет дома с Интером в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу “шпор“ с коэффициентом 2,1, а на итальянцев – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

После четырех игр Тоттенхэм с 4 набранными баллами занимает третью позицию группы B. Интер, в свою очередь, имеет 7 очков и расположился на втором месте квартета.

Последние игры Тоттенхэма:

24.11.18 (АПЛ) Тоттенхэм – Челси 3:1

10.11.18 (АПЛ) Кристал Пэлас – Тоттенхэм 0:1

06.11.18 (ЛЧ) Тоттенхэм – ПСВ 2:1

03.11.18 (АПЛ) Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:3

31.10.18 (Кубок лиги) Вест Хэм – Тоттенхэм 1:3

Последние игры Интера:

24.11.18 (Серия А) Интер – Фрозиноне 3:0

11.11.18 (Серия А) Аталанта – Интер 4:1

06.11.18 (ЛЧ) Интер – Барселона 1:1

03.11.18 (Серия А) Интер – Дженоа 5:0

29.10.18 (Серия А) Лацио – Интер 0:3

Последние очные встречи:

18.09.18 (ЛЧ) Интер – Тоттенхэм 2:1

05.08.16 (ТОВ) Тоттенхэм – Интер 6:1

14.03.13 (ЛЕ) Интер – Тоттенхэм 4:1

07.03.13 (ЛЕ) Тоттенхэм – Интер 3:0

02.11.10 (ЛЧ) Тоттенхэм – Интер 3:1

Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм – Интер состоится в городе Лондон на стадионе Уэмбли.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 28 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.