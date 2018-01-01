Тоттенхэм – Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча Тоттенхэм – Интер в рамках Лиги чемпионов.

Тоттенхэм 28 ноября сыграет дома с Интером в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу “шпор“ с коэффициентом 2,1, а на итальянцев – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Тоттенхэма можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Интера – 3,2.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Тоттенхэм – Интер состоится 28 ноября в городе Лондон на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.