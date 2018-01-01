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Динамо (U-19) вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

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Динамовцы выиграли у бельгийского Андерлехта.
Динамо победило Андерлехт
Динамо победило Андерлехт
www.fcdynamo.kiev.ua/

Динамо (U-19) в ответном матче чемпионской сетке Юношеской лиги УЕФА в Киеве принимало сверстников из Андерлехта. После первой игры в Бельгии (1:1) команда Игоря Костюка подходила к отчетному поединку, имея в активе гол на выезде.

Киевляне с первых минут прибрали инициативу к своим ногам, однако с моментами не совсем заладилось. В итоге, в первых 45 минут команды обошлись без голов.

В дебюте второй половины игры хозяева поля неожиданно оказались в роли догоняющих. Колассен в одно касание замкнул прострел от лицевой линии и открыл счет в матче.

Динамо очень быстро отыгралось. Цитаишвили, который недавно продлил с “бело-синими“ соглашение, идеально исполнил штрафной удар, пробив точно в угол. Киевляне сумели вырвать победу. На 83-й минуте игры Булеца реализовал пенальти – 2:1.

Таким образом, Динамо вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, где сыграет уже весной. Столичный клуб узнает своего соперника 17 декабря.

Динамо (U-19) – Андерлехт (U-19) 2:1
Голы: Цитаишвили, 65, Булеца, 83 (пен.) – Колассен, 51

Динамо (U-19): Кучерук – Скорко, Вивчаренко, Попов, Сырота – Булеца (Ващишин, 90+4), Билошевский, Надольский (Волошин, 72), Мащенко (Цитаишвили, 54), Шулянский – Супряга

Ранее, донецкий Шахтер потерял шансы на выход из группы Юношеской лиги УЕФА.

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Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, Динамо, Андерлехт
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