Шахтер (U-19) поделил очки с Хоффенхаймом

Украинская команда потеряла шансы на выход из группы.

В матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА донецкий Шахтер упустил победу над немецким Хоффенхаймом (1:1).

“Горняки“, открыв счет на 31-й минуте вели в матче, но пропустили во втором тайме и сыграли вничью.

Таким образом, после такого результата украинский клуб потерял даже теоретические шансы на выход из группы.

Хоффенхайм (U-19) – Шахтер (U-19) 1:1

Голы: 0:1 Бондаренко (31), 1:1 Онана (55)

Шахтер (U-19): Трубин, Холод, Муравский, Бондарь, Якуба, Рудавский, Чех (к) (Приходько, 72), Бондаренко, Кащук (Судаков, 83), Мудрик (Крыськив, 83), Кулаков (Библик, 90+1)

Напомним, сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени в рамках Лиги чемпионов сыграют основные команды Хоффенхайм - Шахтер.