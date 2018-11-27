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Локомотив – Галатасарай: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Букмекеры определили фаворита матча Локомотив – Галатасарай в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч Локомотив - Галатасарай
Прогноз на матч Локомотив - Галатасарай
Getty Images

Локомотив 28 ноября сыграет дома с Галатасараем в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу Локомотива с коэффициентом 2,45, а на турецкую команду – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Локомотива можно поставить с коэффициентом 2,35, а на победу Галатасарая – 3,2. Ничья оценивается в 3,25.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Локомотив – Галатасарай состоится 28 ноября в городе Москва на стадионе РЖД Арена. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Локомотив, Галатасарай, прогноз, ставки
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