Локомотив – Галатасарай: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Букмекеры определили фаворита матча Локомотив – Галатасарай в рамках Лиги чемпионов.
Локомотив 28 ноября сыграет дома с Галатасараем в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу Локомотива с коэффициентом 2,45, а на турецкую команду – 3,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,3.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Локомотива можно поставить с коэффициентом 2,35, а на победу Галатасарая – 3,2. Ничья оценивается в 3,25.
Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Локомотив – Галатасарай состоится 28 ноября в городе Москва на стадионе РЖД Арена. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.
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