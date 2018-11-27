ПСВ – Барселона: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча ПСВ – Барселона в рамках Лиги чемпионов.

Барселона 28 ноября сыграет на выезде с ПСВ в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей..

Так, компания bet365 принимает ставки на победу Барселоны с коэффициентом 1,50, а на голландскую команду – 6,5. Ничья в этом противостоянии оценивается в 5,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Барселоны можно поставить с коэффициентом 1,47, а на победу ПСВ – 6,5. Ничья оценивается в 4,75.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСВ – Барселона состоится 28 ноября в городе Эйндховен на стадионе Филипс. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени.