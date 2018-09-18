Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ – Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
ПСЖ сыграет с Ливерпулем 28 ноября в рамках поединка Лиги чемпионов. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча ПСЖ – Ливерпуль.
Онлайн трансляция матча ПСЖ – Ливерпуль
Онлайн трансляция матча ПСЖ – Ливерпуль
Getty Images

ПСЖ сыграет дома с Ливерпуль в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу парижан с коэффициентом 2,1, а на подопечных Клоппа – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

После четырех игр ПСЖ с 5 набранными баллами занимает третью позицию группы C. Ливерпуль, в свою очередь, имеет 6 очков и является лидером квартета.

Последние игры ПСЖ:

24.11.18 (Лига 1) ПСЖ – Тулуза 1:0
11.11.18 (Лига 1) Монако – ПСЖ 0:4
06.11.18 (ЛЧ) Наполи – ПСЖ 1:1
02.11.18 (Лига 1) ПСЖ – Лилль 2:1
28.10.18 (Лига 1) Марсель – ПСЖ 0 : 2    

Последние игры Ливерпуля:

24.11.18 (АПЛ) Уотфорд – Ливерпуль 0:3
11.11.18 (АПЛ) Ливерпуль – Фулхэм 2:0
06.11.18 (ЛЧ) Црвена Звезда – Ливерпуль 2:0
03.11.18 (АПЛ) Арсенал – Ливерпуль 1:1
27.10.18 (АПЛ) Ливерпуль – Кардифф 4:1

Последние очные встречи:

18.09.18 (ЛЧ) Ливерпуль – ПСЖ 3:2

Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится в городе Париж на стадионе Парк-де-Пренс.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 28 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Лига Чемпионов, онлайн трансляция, футбол, Ливерпуль, ПСЖ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь