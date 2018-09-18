ПСЖ – Ливерпуль: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
ПСЖ сыграет дома с Ливерпуль в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу парижан с коэффициентом 2,1, а на подопечных Клоппа – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.
После четырех игр ПСЖ с 5 набранными баллами занимает третью позицию группы C. Ливерпуль, в свою очередь, имеет 6 очков и является лидером квартета.
Последние игры ПСЖ:
24.11.18 (Лига 1) ПСЖ – Тулуза 1:0
11.11.18 (Лига 1) Монако – ПСЖ 0:4
06.11.18 (ЛЧ) Наполи – ПСЖ 1:1
02.11.18 (Лига 1) ПСЖ – Лилль 2:1
28.10.18 (Лига 1) Марсель – ПСЖ 0 : 2
Последние игры Ливерпуля:
24.11.18 (АПЛ) Уотфорд – Ливерпуль 0:3
11.11.18 (АПЛ) Ливерпуль – Фулхэм 2:0
06.11.18 (ЛЧ) Црвена Звезда – Ливерпуль 2:0
03.11.18 (АПЛ) Арсенал – Ливерпуль 1:1
27.10.18 (АПЛ) Ливерпуль – Кардифф 4:1
Последние очные встречи:
18.09.18 (ЛЧ) Ливерпуль – ПСЖ 3:2
Отметим, встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится в городе Париж на стадионе Парк-де-Пренс.
На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 28 ноября, начиная с 22:00 по киевскому времени.
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