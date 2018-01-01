ПСЖ – Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Букмекеры определили фаворита матча ПСЖ – Ливерпуль в рамках Лиги чемпионов.

ПСЖ 28 ноября сыграет дома с Ливерпуль в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу парижан с коэффициентом 2,1, а на подопечных Клоппа – 3,3. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф ПСЖ можно поставить с коэффициентом 2,1, а на победу Ливерпуля – 3,2.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль состоится 28 ноября в городе Париж на стадионе Парк-де-Пренс. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.