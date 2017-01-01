Обвиняемого в подрыве автобуса Боруссии приговорили к 14 годам тюрьмы

Атака была совершена в апреле 2017 года.

Суд приговорил подсудимого “Сергея В“ к 14 годам лишения свободы за установку бомбы, которая повредила командный автобус дортмундской Боруссии в апреле 2017 года.

Суд не удовлетворил запросы прокуратуры, которая требовала пожизненного заключения по 28 пунктам покушения на убийство, сообщает издание Mirror.

Кроме того, Сергей выплатит 15 тысяч евро бывшему защитнику Боруссии Марку Бартре, который получил ранение руки во время взрыва.

Напомним, дортмундская Боруссия 11 апреля 2017 года в Дортмунде должна была сыграть с Монако в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Менее чем за час до игры возле автобуса хозяев, который направлялся к стадиону, произошел взрыв, из-за чего матч был перенесен.