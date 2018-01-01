Коларов: Болельщики мало понимают в футболе

Серб рассказал, что думает о тех болельщиках, которые раздают советы футболистам.

Футболист Ромы Александар Коларов не считает, что фанаты вправе давать игрокам советы о том, как они должны играть.

“Конечно, футбольные болельщики могут расстраиваться или злиться из-за результатов, но они должны понимать, что мало чего смыслят в футболе. Я же не критикую Новака Джоковича и не даю ему советы, как играть в теннис“, - заявил Коларов на пресс-конференции перед игрой с мадридским Реалом.

Напомним, матч Рома - Реал Мадрид состоится сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени.