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Коларов: Болельщики мало понимают в футболе

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Серб рассказал, что думает о тех болельщиках, которые раздают советы футболистам.
Александар Коларов
Александар Коларов
Getty Images

Футболист Ромы Александар Коларов не считает, что фанаты вправе давать игрокам советы о том, как они должны играть.

“Конечно, футбольные болельщики могут расстраиваться или злиться из-за результатов, но они должны понимать, что мало чего смыслят в футболе. Я же не критикую Новака Джоковича и не даю ему советы, как играть в теннис“, - заявил Коларов на пресс-конференции перед игрой с мадридским Реалом.

Напомним, матч Рома - Реал Мадрид состоится сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени. 

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Теги: футбол, Александар Коларов, Рома, Лига чемпионов
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Источник: twiter.com

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