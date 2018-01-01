Коларов: Болельщики мало понимают в футболе
Серб рассказал, что думает о тех болельщиках, которые раздают советы футболистам.
Футболист Ромы Александар Коларов не считает, что фанаты вправе давать игрокам советы о том, как они должны играть.
#Kolarov: “Il tifoso di calcio capisce poco. Qui si chiacchiera tanto e si spreca fiato“ #RomaRealMadrid pic.twitter.com/uV2NRC1jny— FOX Sports (@FOXSportsIT) 26 ноября 2018 г.
“Конечно, футбольные болельщики могут расстраиваться или злиться из-за результатов, но они должны понимать, что мало чего смыслят в футболе. Я же не критикую Новака Джоковича и не даю ему советы, как играть в теннис“, - заявил Коларов на пресс-конференции перед игрой с мадридским Реалом.
Напомним, матч Рома - Реал Мадрид состоится сегодня, 27 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
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