Моуринью: Игроки, которые чувствуют давление, пусть остаются дома

Наставник Манчестер Юнайтед не хочет видеть на поле игроков, которые морально не готовы играть на Олф Траффорд.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов с Янг Бойз призвал своих подопечных, ощущающих давление на Олд Траффорд, не выходить на поле.

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“Если футболисты чувствуют давление, когда играют на своем стадионе, то я советую им остаться дома и смотреть футбол по телевизору. Как можно чувствовать давление, когда тебя поддерживают болельщики? Я не испытываю сложностей, играя на Олд Траффорде.

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Некоторые думают, что я говорю футболистам, чтобы они играли осторожно, но я хочу, чтобы мы проявляли агрессию. Я хочу, чтобы они играли в красивый и результативный футбол с самого начала, а не спасались после пропущенных голов“, - приводит слова Моуринью The Independent.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед - Янг Бойз состоится во вторник, 27 ноября. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что фанаты освистали игроков Манчестер Юнайтед после домашней нулевой ничьей с Кристал Пэлас.