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Гвардиола: Мы должны обеспечить себе выход в плей-офф

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Наставник Манчестер Сити прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Лиона.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола надеется, что по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "горожане" гарантируют себе выход в плей-офф еврокубкового турнира.

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"Задача Манчестер Сити - выйти из группы, мы хотим достичь этого как можно быстрее. Учитывая наш график в чемпионате Англии, для нас это важно. Конечно, у нас будет еще матч с Хоффенхаймом, но хотим решить все уже сейчас.

Если мы победим, то займем первое место в группе. Важно получить право сыграть первый матч на стадии плей-офф на своем поле. Это не решающий момент, но это определенное преимущество", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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Отметим, что "горожане" занимают первое место в группе F, имея в своем активе 9 очков, а Лион занимает вторую строчку с 6-ю очками. Таким образом, победа в матче гарантирует Манчестер Сити выход в плей-офф с первого места.

Матч Лион - Манчестер Сити пройдет во вторник, 27 ноября, на стадионе Парк Олимпик Лион. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Участие в матче может принять украинский игрок "горожан" Александр Зинченко.

Напомним, в параллельном матче группы F встретятся Хоффенхайм и донецкий Шахтер. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Лион, Лига Чемпионов, футбол
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