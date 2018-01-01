Один из лидеров Ливерпуля может пропустить матч с ПСЖ

Садио Мане заболел и может не поехать в Париж на важный матч Лиги чемпионов.

Английский Ливерпуль в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ столкнулся с кадровой проблемой.

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По информации Goal.com, один из лидеров команды - Садио Мане заболел и может пропустить важный для "красных" матч в еврокубковом турнире. Решение о включении форварда в заявку Ливерпуля будет принято после тренировки перед вылетом команды в Париж.

Матч ПСЖ - Ливерпуль состоится в среду, 28 ноября, на стадионе Парк де Пренс в Париже. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что по итогам 4-х туров Ливерпуль занимает вторую строчку в квартете C, а ПСЖ - третью. С подробным расположением команд в турнирной таблице Лиги чемпионов можно ознакомиться здесь.

Напомним, ПСЖ также испытывает кадровые трудности из-за травм двух основных форвардов - Неймара и Килиана Мбаппе, однако пока неизвестно, пропустят ли они встречу с Ливерпулем.