Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

"Горняки" попробуют взять очки в Германии и сохранить шансы на еврокубковую весну.

Шахтер 27 ноября сыграет на выезде с Хоффенхаймом в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

iSport.ua предлагает вам ознакомиться с ситуацией вокруг поединка Хоффенхайм – Шахтер.

“Горнякам“ кровь из носу нужно брать очки в Германии. После четырех встреч в активе украинской команды 2 набранных балла и последняя позиция в группе. У нашего соперника 3 пункта и 3 строчка в квартете соответственно.

Таким образом, если подопечные Фонсеки потерпят поражение в данном противостоянии, то о еврокубковой весне уже точно можно будет забыть. Согласитесь, не самый радужный расклад, поскольку и не припомнится, когда Шахтер не участвовал на европейской арене после зимней паузы. Крайний раз, когда “оранжево-черные“ не преодолевали осенний этап был сезон-2011/12.

В случае победы Шахтер оставит хорошие шансы на выступление во втором по значимости турнире Старого Света – Лиге Европы, а при неудачах Лиона в двух оставшихся матчах – на выход в плей-офф соревнований.

Накануне

За день до поединка “горняки“ взяли курс на Штутгарт, откуда уже автобусом передислоцировались близ Зинсхайма. Фонсека и его тренерский штаб взяли с собой 20 футболистов. Вместе с первой командой прилетела и “молодежка“. Последние проведут свою встречу со сверстниками из Хоффенхайма также 27 ноября в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Не полетели в Германию Марлос и Ярослав Ракицкий – оба продолжают восстанавливаться от травм.

Очные встречи

В стартовом туре команды разошлись миром – 2:2. Немцы по ходу игры дважды выходили вперед, но “оранжево-черные“ проявили характер в тот вечер, сумев отыграться в обоих случаях.

Это была дебютная и, соответственно, единственная встреча между Шахтером и Хоффенхаймом.

Слова

Именно воспоминаниями о матче двухмесячной давности поделился главный тренер “деревенских“ Юлиан Нагельсманн:

“Мы провели хороший матч на выезде, за исключением последних 20 минут, и могли решить его исход раньше. Важны и очень неплохие контратаки, которые у нас были на поле соперника. “Горняки“ дважды подряд уступили Манчестер Сити. Ожидаю атакующей игры“.

“Нам следует быть стабильнее в обороне. С учетом нашей силы в атаке это обычно приводит к победе“.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека отметил важность грядущего поединка, а также сделал несколько комплиментов оппоненту:

“Мы прекрасно понимаем, что до окончания группового этапа осталось всего два матча и, конечно же, нам нужно выигрывать оба“, – сказал португальский специалист.

“Но Шахтер всегда выходит на поле с целью победить. Завтрашний поединок будет решающим не только для нас, но и для Хоффенхайма, так что отпраздновать победу хотят обе команды. Поэтому мы пониманием, что с этим соперником будет сложно, ведь они очень сильны как в атаке, так и в обороне“.

Прогноз

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Фонсеки с коэффициентом 4,0, а на немцев – 1,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 4,2.

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Шульц, Бичакчич, Фогт, Кадержабек – Нордтвейт, Биттенкур, Демирбай, Крамарич – Салаи, Жоэлинтон.

Шахтер: Пятов – Исмаили, Кривцов, Хочолава, Матвиенко – Майкон, Степаненко – Тайсон, Коваленко, Болбат – Мораес.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер состоится 27 ноября в городе Зинсхайм на стадионе Вирсоль Рейн-Неккар-Арена. Стартовый свисток – в 22:00 по киевскому времени. Рассудит поединок бригада арбитров из Словакии во главе с Иваном Кружляком.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Александр Коршиков, iSport.ua

Прогноз автора – 2:1