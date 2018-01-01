Майкон: Нужно показать хороший и качественный футбол

Полузащитник Шахтера уверен, что для победы команде необходимо сохранять сосредоточенность до конца игры.

Полузащитник Шахтера Майкон поделился ожиданиями от предстоящего матча против Хоффенхайма в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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"Лига чемпионов в этом году многому нас научила. Были такие игры, где первый тайм мы провели достаточно хорошо, но во втором сыграли хуже, игра как-то не связывалась. Поэтому мы должны понимать, что нужно быть полностью сосредоточенными с первой и до последней минуты.

Конечно, мы хотим обыграть Хоффенхайм, но прежде всего нужно показать хороший и качественный футбол. Команда всегда настраивается только на победу и всегда выходит на поле, настраиваясь на наилучший результат. Важно, чтобы команда играла сплоченно и вместе добивалась победы.

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Перед любым матчем Лиги чемпионов спать всегда очень сложно. Но, с другой стороны, наша команда прекрасно отдает себе отчет в том, что мы должны делать завтра, поэтому мы абсолютно спокойны. Мы уже побеждали в важных поединках в этом сезоне. Самое главное - это максимальная концентрация, хороший настрой и именно это мы постараемся сделать завтра", - сказал Майкон на пресс-конференции.

Напомним, матч Хоффенхайм - Шахтер состоится 27 ноября в Германии. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция, которая начнется в 22:00.

Ранее на вопросы журналистов ответил главный тренер Шахтера Паулу Фонсека и наставник Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн.