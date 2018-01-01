Фонсека: Ситуация в Украине пока нас не коснулась

Наставник украинского клуба заверил, что игроки полностью сконцентрированы на предстоящей игре.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в преддверии матча против Хоффенхайма в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов провел пресс-конференцию.

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“Мы осознаем, что до конца группового этапа осталось всего два поединка, так что для выхода в плей-офф нас устроит только один результат. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние, так как у соперника похожая ситуация.

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С уверенностью могу заявить, что завтра команда будет сосредоточена исключительно на игре. Понятно, что сегодня вся страна проснулась и увидела новости, но, честно говоря, пока нас это не коснулось”, - сообщил Фонсека.

Напомним, матч Хоффенхайм – Шахтер состоится завтра, 27-го ноября. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этой встречи.

Ранее предстоящий матч Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн.