Фонсека: Ситуация в Украине пока нас не коснулась
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в преддверии матча против Хоффенхайма в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов провел пресс-конференцию.
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“Мы осознаем, что до конца группового этапа осталось всего два поединка, так что для выхода в плей-офф нас устроит только один результат. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние, так как у соперника похожая ситуация.
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С уверенностью могу заявить, что завтра команда будет сосредоточена исключительно на игре. Понятно, что сегодня вся страна проснулась и увидела новости, но, честно говоря, пока нас это не коснулось”, - сообщил Фонсека.
Напомним, матч Хоффенхайм – Шахтер состоится завтра, 27-го ноября. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этой встречи.
Ранее предстоящий матч Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн.
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