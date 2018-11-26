Фонсека: Пока я тренирую Шахтер, у нас не будет оборонительного футбола

Наставник Шахтера пообщался с прессой в преддверии матча Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Хоффенхаймом.

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“Шахтер всегда остается со своими принципами, показывает всегда свою игру, мы всегда будем оставаться собой. Мы проявляем инициативу, стараемся владеть мячом, атаковать – мы никогда не будем от этого убегать. Поэтому завтра мы будем показывать точно такую же игру.

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Пока Шахтер находится в моих руках, только оборонительного футбола у нашей команды не будет. Мы со своей стороны постараемся все сделать, чтобы не дать повода для радости Хоффенхайму.

Завтрашний матч будет интересным, для обеих команд решающим, постараемся использовать все наши силы и оружие, чтобы победить“, - сказал Фонсека на пресс-конференции.

Напомним, матч Хоффенхайм - Шахтер состоится во вторник, 27-го ноября, в Германии. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 22:00.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом поединке Хоффенхайму.