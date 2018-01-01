Нагельсманн: Шахтер вынужден идти в атаку, а мы этим воспользуемся

Главный тренер Хоффенхайма прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Шахтера.

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн провел пресс-конференцию в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

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“Мы провели хороший матч на выезде, за исключением последних 20 минут, и могли решить его исход раньше. Важны и очень неплохие контратаки, которые у нас были на поле соперника. “Горняки“ дважды подряд уступили Манчестер Сити и теперь они вынуждены идти в атаку, а мы должны этим воспользоваться.

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Нам не нужно переключаться после поединка в Берлине, просто следует быть чуточку стабильнее в обороне. С учетом нашей силы в атаке это должно привести нас к победе”, - сказал Нагельсманн.

Напомним, матч Хоффенхайм – Шахтер состоится завтра, 27-го ноября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что “горняки“ на данный момент набрали лишь два очка, однако все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.