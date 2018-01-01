Капитан Хоффенхайма - о матче с Шахтером: Это будет настоящая битва

Кевин Фогт рассчитывает на первую победу Хоффенхайма в Лиге чемпионов.

Капитан и защитник Хоффенхайма Кевин Фогт прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

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“Мы хорошо играем в Лиге чемпионов, но все еще не побеждали. Надеемся, что сумеем добыть историческую победу в матче с Шахтером.

У Шахтера есть отличные атакующие игроки - Тайсон и Марлос. Это высококвалифицированные футболисты, против которых весело играть, и я могу соревноваться на их уровне.

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Мы мотивированы на победу, ведь мы знаем, что можем создавать моменты у ворот Шахтера, однако они также сильны в атаке. Это будет настоящая битва, но я верю в нашу победу“, - приводит слова Фогта официальный сайт Хоффенхайма.

Напомним, матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм - Шахтер состоится во вторник, 27-го ноября. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры отдают предпочтение в этом поединке немецкой команде.