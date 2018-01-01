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Зинченко вместе с Манчестер Сити отправился во Францию на матч ЛЧ

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Украинец может сыграть в матче Лиги чемпионов.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Лиона.

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Как сообщает пресс-служба “горожан“, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола взял во Францию 19 футболистов, среди которых оказался Зинченко.

Отметим, что по мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне гостей.

Напомним, Александр Зинченко сыграл в предыдущем туре Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, в котором “горожане“ добыли разгромную победу.

Украинец получил одну из самых высоких оценок за этот поединок, а также его похвалил Хосеп Гвардиола.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Лион, Лига Чемпионов, футбол
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