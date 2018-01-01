Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ЦСКА – Виктория Пльзень: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Букмекеры определили фаворита матча ЦСКА – Виктория Пльзень в рамках Лиги чемпионов.
Прогноз на матч ЦСКА – Виктория Пльзень от букмекеров
Прогноз на матч ЦСКА – Виктория Пльзень от букмекеров
pfc-cska.com

Во вторник, 27 ноября, ЦСКА на своем поле сыграет с Викторией Пльзень в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу "армейцев" с коэффициентом 1,8, а на их соперника – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф московского ЦСКА можно поставить с коэффициентом 1,75, а на победу Виктории – 5,0.

Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА – Виктория Пльзень состоится 27 ноября в городе Москва на стадионе Лужники. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: ЦСКА, Виктория Пльзень, Лига Чемпионов, прогноз, ставки букмекеров, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь