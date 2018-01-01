ЦСКА – Виктория Пльзень: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов
Букмекеры определили фаворита матча ЦСКА – Виктория Пльзень в рамках Лиги чемпионов.
Во вторник, 27 ноября, ЦСКА на своем поле сыграет с Викторией Пльзень в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bet365 принимает ставки на победу "армейцев" с коэффициентом 1,8, а на их соперника – 5,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф московского ЦСКА можно поставить с коэффициентом 1,75, а на победу Виктории – 5,0.
Встреча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА – Виктория Пльзень состоится 27 ноября в городе Москва на стадионе Лужники. Стартовый свисток – в 19:55 по киевскому времени.
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